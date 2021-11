Das Lied "You'll never walk alone" gilt als die Mutter* aller Stadiongesänge. Von der berüchtigten Liverpooler Stehtribüne The Kop trat die Hymne ihren Siegeszug durch die Fußballwelt Europas an und ist seit jeher fest verbunden mit pathetischen Momenten.

Doch wie kam das Lied eigentlich ins Stadion?

Svenja und Johannes aus der RDL-Filmredaktion haben den Dokumentarfilm "You'll never walk alone - Die Geschichte einer Fußballhymne" gesehen und klären, was das Wiener Burgtheater mit den Stadien in Liverpool oder Dortmund zu tun hat.

Nachtrag: Im Beitrag sagen wir, die Hillsborough-Katastrophe fand 1988 statt und es seien 96 Menschen ums Leben gekommen. Richtig ist das Jahr 1989. 96 Menschen starben vor Ort, eine weitere erlag 2021 den Spätfolgen.