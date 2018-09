Zementwerke in der Schweiz sind amtlich bewilligte Dreckschleudern

Ein kaum beachtetes Thema sind die Emissionen von Zementwerken. Abgase aus Schweizer Zementwerken übersteigen oft die Grenzwerte, obwohl diese meist lascher sind als im übrigen Europa. Sogar die Messungen wirken unzuverlässig. AefU(Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz) und PP (Pingwin Planet) gehen gegen die mangelhaften Kontrollen der Behörden vor.

Der amtlichen Grenzwert, das was erlaubt ist, für das giftige Schwefeldioxid liegt zehn Mal und jener für die teilweise krebserzeugenden, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) achtfach höher als in der Europäischen Union (EU). Die Schweizer Zementwerke dürfen auch doppelt so viel Staub ausstoßen als in Deutschland.

Aber auch diese überhöhten Grenzwerte halten sich die Zementwerke nicht zuverlässig

Starker Tobak, dicke Luft aber auf keinem Fall neuester technischer Stand.

Dr. Martin Forter, Geschäftsleiter AefU im Gespräch mit RDL.