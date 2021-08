„Zombie Walk“ lässt das Wagenkollektiv „Kommando Rhino“ wieder aufleben

Am vergangenen Dienstag, den 3. August 2021, jährte sich die Räumung der Wagenburg Kommando Rhino vom M1-Gelände im Vauban zum zehnten Mal. Mehr als 150 als Untote verkleidete Demonstrant*innen ließen das Kollektiv wieder aufleben und wanderten in einem „Zombie Walk“ vom Freiburger Stadttheater in den Südwesten der Stadt. Das Motto der Versammlung: „Wir sind wieder da!“

Am Startpunkt wurden mehrere Redebeiträge gehalten. 3:24 Die Räumung, die vor zehn Jahren mit einem martialischen Polizeiaufgebot historischen Ausmaßes durchgesetzt worden war, wurde in die Erinnerung gerufen. Auch die mediale Hetze, die auf von der Polizei gestreuten Fake News gefußt hatte, wurde thematisiert. 7:01

Eine Aktivistin der Dietenbach-Waldbesetzung verlas eine Rede. 5:32

Die Polizei unter der Führung von Einsatzleiter Bohnart war von Anfang an mit einem massiven Aufgebot vertreten. Nach einer Durchsage und der Erinnerung daran, dass u.a. das Mitführen von „missbräuchlich verwendeten Feuerlöschern“ untersagt sei, wurde ein Teil der Einsatzkräfte abgezogen. Der friedliche Charakter der Demonstration wurde jedoch, nach einem Appell weitere Vermummung u.a. durch Sonnenbrillen zu unterlassen, festgestellt. Die Polizei-Durchsage sorgte für Gelächter unter den Demonstrant*innen.

Nach einer Performance mit rund einem Dutzend Untoten, auf Stelzen und ohne, setzte sich der Zombie Walk in Bewegung. Ohne besondere Vorkomnisse bewegte sich der Zug bis in den Stadtteil Vauban. 0:42 Vor dem „Green City Hotel“, dem Ort wo einst die Wagenburg „Kommando Rhino“ residierte, wurden ebenfalls eine Ansprache gehalten. 1:32

Das „Autonome Zentrum KTS“ verlas einen Redebeitrag. 3:13

Der Zombie Walk endete auf dem Dorfplatz Vauban, wo ein Konzert von „Malaka Hostel“ stattfand. Bei Feuertonne, Speis und Trank wurde jener Zeit erinnert, als solche unkommerziellen und selbstverwalteten Kulturveranstaltungen noch auf dem Wagenplatz stattfinden konnten.