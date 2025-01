Kulturpolitik auf der großen Leinwand

Das 46. Filmfestival Max Ophüls Preis lädt vom 20. bis 26. Januar 2025 wie gewohnt zu einem

spannenden Programm ein und feiert den deutschsprachigen Talentfilm. In der Festivalwoche

kommen in den vier Wettbewerben Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm sowie in weiteren Nebenreihen und Sonderprogrammen insgesamt 151 Filme in sechs Saarbrücker Schauspielstätten und drei saarländischen Kinos zur Aufführung. Ein Teil des Filmprogramms wird

zusätzlich online im Streaming-Angebot auf der Festivalwebsite angeboten – allerdings wie schon

im vergangenen Jahr aus Rücksicht auf die zukünftige Verwertung der Filme in begrenzter

Ticketanzahl und mit Geo-Blocking begrenzt auf Deutschland.

Wir hören Ausschnitte aus der Online-Pressekonferenz vom 17.12.2024 mit Sabine Dengel (Geschäftsführerin des Festivals und Kulturdezernentin der Landeshauptstadt Saarbrücken), Svenja Böttger (Geschäftsführerin und künstlerische Leitung) sowie Teresa Winkler (Gesamtleitung Programm).

Sabine Dengel hat die wirtschaftlichen Fakten: 2:26

Svenja Böttger vertieft diese: 2:17

Herzstück des Festivals - der Wettbewerb: 1:52

Svenja Böttger zu Kulturpolitik auf Bundesebene:

Update: Kurz vor Weihnachten hat das FFG mit einigen Abstrichen den Bundestag passiert und konnte in Kraft treten .

Teresa Winkler: