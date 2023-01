Zur aktuellen Situation in Afghanistan

Am Samstag, den 14. Januar, wird es weltweit in 44 Städten, in 20 Ländern Demonstrationen zu Afghanistan geben.

das Thema: Global movement for womens rights in Afghanistan.

Auch hier in Freiburg wird es eine Demo geben, schwerpunktmäßig zu

Frauenrechten, Menschenrechten, Bildung.

Dazu ein Interview mit Nemat Soltani, der die Demo in Freiburg organisiert. Ich fragte ihn zuerst, warum er als Mann die Demo organisiert und wer bei dem Kampf gegen die Unterdrückung der Geschlechter einbezogen ist. Im Hauptteil geht es um die Frage,

wie die Situation aktuell in Afghanistan für Frauen und Queers ist und inwiefern Widerstand und Opposition in Afghanistan möglich ist.