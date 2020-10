Zur Geschichte und Gegenwart des politischen Streiks in der BRD

Frauenstreik, Klimastreik – in letzter Zeit häuften sich Aufrufe zu Arbeitsniederlegungen für politische Forderungen außerhalb des Tarifkampfes. Meistens bleibt es bei Aufrufen. Ein Grund dafür liegt auch in dem besonders stark reglementierten Streikrecht in Deutschland, das politische Streiks verbietet. Trotz-dem haben sie stattgefunden. In seinem Vortrag ging der Journalist Peter Nowak auf weitgehend vergessene politische Streiks in West- und Ost-deutschland ein. Zudem befasste er sich mit der aktuellen Diskussion um politische Streiks auch in Teilen der gewerkschaftlichen Linken befassen und stellte die Frage, ob es sinnvoll ist, ein Recht auf po-litische Streiks zu fordern. Mitschnitt eines Vortrags auf Einladung der FAU Freiburg am 6. März 2020.