Zusammenschluss einiger Partei-Jugendorganisationen fordern Sparkasse dazu auf Spende an Saxo-Silesenhaus e.V. zu widerrufen

Die Sparkasse Freiburg hatte im Rahmen ihrer Spendenaktion "Ihr für alle - wir für euch" neben gemeinnützigen Vereinen, wie u.a. die Frauenhorizonte, auch den Hausverein der als rechtsextrem geltenden Burschenschaft Saxo-Silesia, mit 1000€ beschenkt.

Radio Dreyeckland sprach mit Gerrit Koepke, den Kreisvorsitzenden der Jungen Liberalen Region Freiburg über den offenen Brief einiger Jugendorganisationen an die Sparkasse Freiburg. In ihm fordern sie diese u.a. dazu auf diese zurückzunehmen, oder den doppelten Betrag an einen Verein zu spenden, der sich gegen Diskriminierung einsetzt.