Zwischen Jom haScho'a und jüdischen Bobbele Sendung 6

Sendereihe zu Antisemitismus & aktuellen jüdischen Lebensrealitäten

Ausgabe 6

In der sechsten Ausgabe der Reihe beschäftigen wir uns mit jüdischer Jugend und Zukunftsperspektiven und werden einem Interview mit Sylvia Schliebe erfahren, was es mit "Jüdischer Pädagogik" auf sich hat. Die Stimmen des Blues-Musikers Abi Wallenstein und Rabbi Walter Rothschild sind in der Sendung ebenfalls erneut zu hören, wie eine Geschichte Der Luftballon und der Wind, dessen Autorin Sylvia Schliebe ist.

In der Rubrik Jewish Meantime sprechen Sylvia und Or diesmal über jüdische Pädagogik und darüber was wir neben der Leidensgeschichte Janusz Korczaks, außerdem kennen sollten.

Wiederholung: Freitag, 30.09.22, 16 Uhr.