Jüdische Bobbele und die Gegenwart

In der zweiteiligen Sondersendung der Reihe "Zwischen Jom haScho'a und jüdischen Bobbele" geht es um aktuelle Themen, die jüdische Menschen vor allem in Deutschland beschäftigen. Es geht um Rechtsruck, innerjüdische Debatten, Massenproteste in Israel, aber auch die anstehenden Hohen Jüdischen Feiertage.

Sylvia Schliebe und Or Mizrachi werden bei "Jewish Meantime" außerdem im Dialog mit einer kleinen Portion Witz, jüdische Kultur, Politik und Lebensrealitäten ergründen.

Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!"

Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFzA dar.

Für inhaltliche Aussagen tragen die Autor*innen die Verantwortung.