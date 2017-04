Einar Stray Orchestra live im Mumag

Am Abend des Ostermontag dann live im Waldsee, präsentiert von SoundGoRound-Konzerte.

Selbst im Musikmekka Norwegen vermag es das Einar Stray Orchestra, die eigenen, klangverwöhnten Landleute zu überraschen. Was daran liegen mag, dass es dem Quintett wie nur wenigen anderen Bands gelingt, gleichermaßen kindlich-naiv und komplex zu klingen. Acts wie Arcade Fire oder Sufjan Stevens lassen grüßen, wenn man den versponnenen und symphonischen Tönen der noch immer blutjungen Formation lauscht. Dabei hat das Einar Stray Orchestra mit "Chiaroscuro" und "Politricks" inwischen bereits zwei Alben abgeliefert, die von der einschlägigen Presse jeweils mächtig abgefeiert wurden. Nicht zuletzt in Deutschland haben sich die Qualitäten der Band längst herumgesprochen, so dass schon auf der Debüttour 2012 aus dem Stand heraus eine ganze Reihe von Konzerten ausverkauft waren.

Mittlerweile steht das dritte Werk der Norweger in den Startlöchern, das im mFebruar 2017 unter dem Titel "Dear Bigotry" erscheinen wird. "Wir befinden uns in einer künstlerischen Renaissance. Wir haben unsere Ausdrucksform geschärft," erzählt die Band in Bezug auf ihre aktuelle Entwicklung. Einen ersten Vorgeschmack bietet die Single "Penny For Your Thoughts". Das Lied versteht sich als ist moderne norwegische Auseinandersetzung mit der Tatsache, in ein privilegiertes Leben hineingeboren zu werden und derart viele Möglichkeiten zu besitzen, dass dies einen auch überfordern kann

Die neue Platte der Band um Sänger und Pianist Einar Stray entstand im letzten Winter auf einer Insel an der Nordwest-Küste Norwegens. Während vor den Studiofenstern Stürme wüteten, nahmen die fünf Bandmitglieder zusammen mit den Produzenten Marius Hagen (Frontmann von Team Me) sowie Rumble In Rhodos-Gitarrist Øyvind Røsrud die zehn Stücke des Albums auf. "Die Songs drehen sich um Doppelmoral, eine Hassliebe zu Oslo sowie neue Aspekte unserer religiösen Erziehung. Die maximalistische Klanglandschaft wurde beeinflusst von allem zwischen Arabischem Folk bis Lana Del Rey," sagt die Band. Diese Kids haben alles was es bräuchte um die Welt zu retten, aber um dies zu tun, müssen sie sich zuerst selbst retten.