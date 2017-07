Ghana feiert 60 Jahre Unabhängigkeit - auch in Freiburg// Ghana celebrates 60 years of independance - in Freiburg

Le Ghana a célébré ses 60 ans d'indépendance le 06 mars dernier. A cette occasion la communitée ghaniènne de la ville Freiburg et de ses environs s'est rassenblée au Bürgerhaus de Zähringen pour commemorer l'anniversaire de so pays. Rufine Songue ètaut parmi les invités.

Ghana has celebrated 60 years of indipendance on the 3rd of march this year. To celebrate this anniversary the ghanaian community in and around Freiburg came together in the Bürgerhaus in Zähringen. Rufine Songue was one of the guests.

Reportage in english