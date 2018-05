Radio Ech (russisch) 21.04.2018 - Israel wird 70; Blockierung des Messengers Telegram in Russland / Израилю 70 лет; Блокада телеграма в России

1. Israel wird 70. Wir blicken zurück auf den "russischen" Beitrag zu seiner Entstehung und heutigem Zustand. Ohne die Juden aus dem Russischen Reich wäre der Staat Israel womöglich gar nicht erst entstanden, schon gar nicht da, wo er heute ist, und wäre mit Sicherheit deutlich weniger sozialistisch gewesen. Die jüngste "russische" Einwanderungswelle hat dagegen ihren Beitrag zum Rechtsruck der israelischen Gesellschaft geleistet.

2. In Russland wurde vor einigen Tagen der beliebte Messenger Telegram verboten, weil die Betreiber sich weigerten Verschlüsselungsschlüssel an den FSB zu übergeben. Die Netzaufsichtsbehörde hat die Internetanbieter angewiesen zwischen 16 und 20 Mio. IP-Adressen zu blockieren, die der Messenger für seinen Betrieb nutzt oder nutzen könnte. Im Ergebnis kam und kommt es noch immer zu Ausfällen verschiedenster Dienste, währens Telegram selbst in Russland weiterhin funktioniert und sogar Nutzerzuwachs verzeichnet.

---------------------------------------------------------

1. Израилю стукнуло 70 и мы рушили взглянуть на "русский" вклад в его развитие. Мало кому известно, но без "русских" евреев государство Израиль вряд ли состоялось бы, да и вряд ли на Ближнем Востоке, и уж точно не таким социалистическим, каким оно было до недавнего времени. Напротив, новейшая волна "русской" иммиграции внесла свою лепту в поворот израильского общества вправо в последние десятилетия.

2. Тем временем российские госструктуры решили заблокировать в России доступ к мессенжеру телеграм. причиной послужил отказ компании выдать ФСБ ключи шифровки к перепискам пользователей. По указке Роскомнадзора российские интернет-провайдеры начали блокировать от 16 до 20 миллионов IP-адресов, что привело к хаосу в российском интернете и перебоям в работе множества разных сервисов. Сам телеграм же продолжает работать в России и даже радуется приросту числа пользователей.