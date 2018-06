Gurrumul: Das Leben und seine Musik des bekanntesten Aborigine-Sänger

Der Musiker Geoffrey Gurrumul Yunupingu war ein mehrfach preisgekrönter, international anerkannter Künstler aus abgelegenen Nordosten von Arnhem Land in Australien, der im vergangenen Jahr im Alter von 46 Jahren starb. Gurrumul, der der Aborigine Gruppe Yolungu gehörte, hat mehrmals mit dem Sydney Symphony Orchestra aufgetretten und gab einige Albums aus, die als beste Weltmusik-Album und Independent ernannt wurden. Ein Dokumentarfilm über den Künstler feierte seine Premiere auf dem Berliner Filmfestival 2018. In der Sendung erzählen wir über den Müsiker aber auch über die politische Situation und Rechte von Aborigine- Menschen in Australien. Man hört Gurrumul mit dem Sydney Symphony Orchestra und Kommentare und Interpretation von Yolungu-People.