Espaço Aberto 10.06.2018

No programa de hoje falamos:

da terceira edição do Atlas da Violência, divulgado na terça-feira (05.06), com dados sobre o ano de 2016. A pesquisa traz números recordes de assassinatos, tendência crescente no Norte e Nordeste e sobre a inclusão pela primeira vez de um capítulo sobre violência sexual. O estudo alerta para o fato de que 50,9% das vítimas de estupro registradas pelo Ministério da Saúde tinham até 13 anos de idade;

e da punição imposta pela Liga Jurídica Estadual do Rio de Janeiro à Pontifícia Universidade Católica do Rio (Puc-Rio) após a repercussão dos atos racistas de alunos da universidade durante os Jogos Jurídicos Estaduais do Rio de Janeiro 2018. Segundo relatos dos agredidos - alunos da Universidade Católica de Petrópolis (UcP), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Federal Fluminense (UFF) - os estudantes da Puc são reincidentes, mas pela primeira vez, graças às denúncias nas redes sociais os atos foram punidos com a perda do título conquistado pelos atletas e a exclusão dos jogos em 2019.

Na playlist:

Gonzaguinha - Olha pro céu com citações de Noites Brasileiras, Lascando o cano, São João na roça, São João no arraiá e Pagode Russo

Zeca Pagodinho - Verdade

Cartola - As rosas não falam

Elza Soares e Joyce Cândido - Espumas ao vento

Adriana Calcanhoto - Maldito rádio

Mart' nália - Namora comigo

Pixinguinha - Carinhoso