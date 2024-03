Espaco Aberto: Série - Nossas Amazônias? Temas como a Amazônia e o meio ambiente mobilizam mais que mortes e desaparecimentos humanos em uma lógica racista? - (brasilianisch) 17.03.2023

> Temas como a Amazônia e o meio ambiente mobilizam mais que mortes e desaparecimentos humanos em uma lógica racista? A Morte da vereadora, balas perdidas, resultados de 4 ano da extrema direita no poder resulta em 1 milhão a mais de armas dentro do neoliberalismo. "Incêndio" de armamento no Brasil, falta de políticas públicas. Tudo isso são temos no episódio com a participação de Cecília Olliveira.

> Do issues like the Amazon and the environment mobilize more than human deaths and disappearances in a racist logic? Death of the councilwoman, stray bullets, results of 4 years of the extreme right in power resulting in 1 million more guns within neoliberalism. Arms "fire" in Brazil, lack of public policies. All this are subjects with the participation of Cecília Olliveira.

> Mobilisieren Themen wie der Amazonas und die Umwelt mehr als der Tod und das Verschwinden von Menschen in einer rassistischen Logik? Der Tod des Stadtrats, verirrte Kugeln, die Ergebnisse von vier Jahren der extremen Rechten an der Macht, die zu 1 Million mehr Waffen im Neoliberalismus geführt haben. Das "Feuer" der Waffen in Brasilien, das Fehlen einer öffentlichen Ordnung ("public policies"). All dies Themen mit der Beteiligung von Cecília Olliveira.

Übersetzung: DeepL.com + (wird derzeit überarbeitet)