Radio Ech (russisch) 14.07.2018 - Schicksal Oleg Senzows, andere politische Gefangene und Folter in Russland / Судьба Олега Сенцова, другие узники совести и пытки в России

Morgen (So., 15.07.2018, um 14:00 Uhr) findet auf dem Platz der Alten Synagoge vor dem Finale der Fussball-WM der Männer die Demo in Unterstützung Oleg Senzows statt, des bekanntesten ukrainischen politischen Gefangenen des Kremls. Seit 2 Monaten befindet er sich im Hungerstreik und fordert die Freilassung von über 70 ukrainischen politischen Gefangenen des Kremls. Wir nehmen das zum Anlass nicht nur zur Teilnahme an der Demo aufzurufen, sondern das Schicksal Oleg Senzows und anderer ukrainischer politischer Gefangener des Kremls zu beleuchten. Außerdem geht es heute auch um andere Fälle von fabrizierten Terrorismusvorwürfen und Folter durch den FSB. Zum Schluss fragen wir uns, ob man diese WM überhaupt reinen Gewissens genießen kann.

Завтра (Вс., 15.07.2018 г. в 14:00 ч.) на площеди Старой синагоги состоится демонстрацию в поддержку украинского режиссёра и политического заключённого Кремля Олега Сенцова. Уже два месяца Олег находится в голодовке, требуя освободить украинских политзаключённых Кремля. Для нас это не только повод призвать наших слушателей прийти на демонстрацию, но и ещё раз осветить судьбу Олега и других украинских политзаключённых, а также обратить внимание на других жертв сфабрикованых ФСБ дел о терроризме и жертв пыток ФСБ, таких как дела "Нового Величия" и "организации Сеть". Пока весь мир смотрит на футбольные стадионы, неподалёку от них ни в чём невинных людей удерживают в тюрьмах и пытают.

Но что, если бы не было этих преступлений российских властей, можно ли было бы тогда со спокойной совестью наслаждаться чемпионатом и радоваться впечатляющему выступлению российской сборной?