Countdown Rolling Stone Park: Nada Surf

Nada Surf spielen am 16. November in Rust beim "Rolling Stone Park" Festival.

Kurt Cobain war noch nicht lange unter der Erde, da schrieb eine junge Band aus New York schon den nächsten Hit für die verzweifelte Highschool-Grunge-Generation: 'Popular' von Nada Surf schwappte bis zu uns nach Europa. Danach wurde es verhältnismäßig still um die Band. Doch es gibt sie immernoch und sie produzieren weiterhin Album für Album, melodischer Indierock für alle Generationen. Badische Hausmütterchen stehen ebenso begeistert in der ersten Reihe wie nerdige Musikliebhaberinnen jenseits des Mainstream. Eva vom Musikmagazin hatte damals vor dem Konzert im Jazzhaus am 16. November (2012) mit Sänger Mathew Caws gesprochen: ein wirklich uneitler und sensibler Philosophieprofessorensohn, mittlerweile schon etwas ergraut.