Zusammenschnitt und Audioaufnahme einer Kritik an dem Konzept der Gewaltfreiheit. Der Vortrag wurde am 13.09.2019 in der KTS Freiburg von Peter Gelderloos gehalten, der bereits einige Bücher zum Thema geschrieben hat, u.A. How Nonviolence Protects the State, The Failure of Nonviolence: From the Arab Spring to Occupy. Aus Rücksicht auf das Publikum wurden die gestellten Fragen aus dem Mitschnitt entfernt.

Vortragsankündingung:

https://www.kts-freiburg.org/?article2823

Peter Gelderloos bei the anarchist library:

https://theanarchistlibrary.org/category/author/peter-gelderloos