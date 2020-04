Un médecin au coeur de la pandémie

En Italie, le nombre de personnes infectées ne cesse d’augmenter. Particulièrement dans la région de Lombardie au Nord du pays. Tissie Tagne Alain, médecin originaire du Cameroun, exerce sa profession dans cette région particulièrement touchée par la pandémie. Il nous explique ce à quoi il est confronté chaque jour.

DE

Tissie Tagne Alain ist ein kamerunischer Arzt, der in Lombardei, Nord Italien tätig ist. Die Region ist am meisten von der Corona-Pandemie betroffen. Wie sein Alltag in der intensiven Station aussieht, erklärt uns Tagne Alain in diesem Interview.