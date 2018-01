Italien: Lega-Kandidat spricht von „weißer Rasse“

Der Mitte-rechts-Kandidat für die Präsidentschaft in der italienischen Region Lombardei, Attilio Fontana, sorgte jüngst für Aufregung. Er sprach von der Bedrohung der „weißen Rasse“ durch eine Welle an Migrant*innen. Von der Kritik lässt er sich jedoch nicht zurückdrängen, schließlich sei selbst in der italienischen Verfassung von „Rassen“ die Rede. Die Lage explodiere, so Fontana. Er nehme das Problem sehr ernst und möchte es schnellstmöglich angehen. Er schäme sich als Italiener für Migrant*innen, die in verlassenen Häusern leben und kriminell werden müssen, um zu überleben. Da seine Partei „Lega-Nord“ jedoch als ausländerfeindlich gilt, bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen er ergreifen wird.