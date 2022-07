Au programme, le transborder camp 2022 qui s’est tenu à Nantes dans le nord de la France du 12 au 17 juillet 2022.

L’équipe d’our voice à pris part à cet évènement et nous en faisons le point dans cette émission.

Auf dem Programm stand das Transborder Camp 2022, das vom 12. bis 17. Juli 2022 in Nantes in Nordfrankreich

stattfand. Das Team von our voice nahm an der Veranstaltung teil und wir berichten in dieser Sendung darüber.