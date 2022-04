C‘est ce 24 avril 2022 à partir de 16h qu‘à eu lieu le tout premier Afrika Forum ou encore forum africain organisé par l'association à but non lucratif MovingAfrica e.V. L‘évènement s‘est tenu au Jazzhaus, un centre culturel de la ville de Freiburg. Au programe, des performances musicales, une projection de film, un débat et bien plus. Retour et analyse de cet évènement qui marque le début des activités en présentiel après une longue période de covid dans cette édition de Our Voice.