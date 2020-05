Une vitrine pour les intellectuels africains

Réseauter, échanger sur les problèmes actuels qui affectent le continent africain et offrir une vitrine aux experts africains - tels sont les principaux objectifs d'Africa politicum (AP). L'Africa politicum (AP) est une arène semi-formelle où les étudiants et les universitaires africains et au-delà, se rencontrent, débattent et examinent de manière critique les problèmes sociopolitiques et économiques actuels liés à l'Afrique. L'initiative a été lancée en janvier 2020 par Hanza Diman, doctorant à l'Université de Bayreuth. Nous avons parlé à Hanza Diman de l'idée de base du projet et de ses plans futurs.

Sich vernetzen, über aktuelle Themen, die das Afrikanische Kontinent betreffen austauschen und eine Vitrine für Afrikanische Experten anbieten – das sind die Hauptziele von Africa politicum (AP). Africa politicum (AP) ist eine semi-formale Arena, in der sich Studierende und WissenschaftlerInnen aus Afrika und darüber hinaus unabhängig von ihrer Herkunft treffen, debattieren und sich kritisch mit aktuellen gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Fragen im Zusammenhang mit Afrika auseinandersetzen. Die Initiative wurde im Januar 2020 von Hanza Diman, Doktorand an der Universität Bayreuth ins Leben gerufen. Wir sprachen mit HanzA Diman über des Grundidee des Projekts und dessen Zukunftspläne.