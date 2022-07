Selbstorganisation - die beeindrückende Geschichte von Saber Mohammed

Diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Wort Selbstorganisation. Das ist ein Konzept, das uns seit der Gründung unseres Projekts beschäftigt. Danach streben auch andere Migranten und Migranten Organisationen. Aber der Prozess dahin ist nicht immer leicht und kann lang sein, unter anderen wegen des Aufenthaltsstatus der Einzigen. In mehreren Treffen und Veranstaltungen, an denen wir teilgenommen haben, kam daher oft dieses Thema vor. Die Fragen waren, was genau bedeutet Selbstorganisation, wie kann man von dem eigenen Problem zum kollektiven organisierten Kampf gehen und wie können Selbstorganisationen besser zusammenarbeiten. Auf dem „No Border Camp“, an dem wir Mitte Juni teilgenommen haben, kamen diese Fragen sowohl auf einem Panel als auch in einem Open Space. Auch Mitte Juli auf dem Transborder Camp in Nantes Frankreich wurde kurzfristig ein Workshop zum Thema „Selbstorganisation“ organisiert. Hier stellten sich unterschiedliche Initiativen vor. Wir sprachen mit AktivistInnen, die uns über ihre Initiativen erzählten und darüber wie sie selsbt zu aktivistInnen wurden. Eine beeindrückende Geschichte war die von Saber Mohammed, ein politische Geflüchtete aus dem Sudan, der in Toulon, Frankreich, lebt. In dieser Sendung hören wir seine Geschichte.

FR

Selbstorganisation ou auto-organisation c’est le thème de cette émission aujourd’hui. C'est un concept qui nous préoccupe depuis la création de notre projet Our Voice. Nous voulons être une autogérés par et pour des migrants. C'est aussi ce à quoi aspirent d'autres migrants et d’autres organisations de migrants. Mais le processus n'est pas toujours facile et peut être long, notamment en raison du statut de séjour des personnes. Dans plusieurs réunions et événements auxquels nous avons participé, ce thème est donc souvent revenu. Les questions étaient les suivantes : que signifie exactement l'auto-organisation, comment faire de son propre problème personnel une cause collective organisée et comment est-ce que les auto-organisations peuvent-elles mieux travailler ensemble ? Lors du "No Border Camp", auquel nous avons participé en mi-juin, ces questions sont revenues aussi bien lors d'un panel que dans un open space. Il y a deux semaines, lors du Transborder Camp à Nantes France, un atelier a été également consacré à ce thème de l'auto-organisation. Différentes initiatives s'y sont présentées. Nous avons parlé avec des activistes qui nous ont raconté leurs initiatives et comment ils sont devenus des activistes. L'histoire de Saber Mohammed, un réfugié politique soudanais vivant à Toulon, en France, était impressionnante. Dans cette émission, nous écouterons son histoire.