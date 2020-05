"Lo que en realidad tenemos aqui en Bolivia no es cuarantena pero estado de sitio"

Im letzten Jahr hat es in Bolivien einen zivilen rassistisch-fundamentalistisch-christlichen Putsch gegeben. Evo Morales, der gewählte Präsident der MaS (sozialistischen Bewegung), ist in Mexiko im Exil. Seitdem ist die selbsternannte De-facto-Regierung mit Jeanine Añez an der Macht, die auch Polizei und Militär auf ihrer Seite hat. Die sozialen Bewegungen und indigenen Gemeinden haben mit viel Repression zu kämpfen; indigene Medien wurden zerstört, Anlagen verbrannt. Jetzt – als wäre das nicht genug – wurde auch noch der Gesundheitsnotstand ausgerufen mit Totalquarantäne für alle Menschen, die dann lediglich nur einen Vormittag in der Woche rausdürfen um einzukaufen….

Adriana Guzmá Arollo von der Bewegung gemeinschaftlicher antipatriarchaler Feminismus spricht über reformresistente Ärzt*innen, indigenen Heiler*innen und hegemoniale Medizin, Massenverhaftungen, Massaker, Widerstand, Cacerolazos, neue Arten des Protests, Schwangerschaftsabbrüche, den 1. Mai und über die Kriminalisierung einer ganzen Bevölkerung….und natürlich auch über COVID-19.

ENTREVISTA EN CASTELLANO!