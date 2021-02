Anna Savage im Interview mit Eva.

*****

"Die Musik von Anna B Savage stellt seit Beginn eher Fragen, als dass sie Antworten gibt - ihre beeindruckende, mondäne Stimmgewalt mit der entwaffnenden Lyrik über alle Arten von Hemmungen, Unsicherheiten und „unfinished business“ stellt sie nun in ihrem Debütalbum „A Common Turn" unter Beweis. Gemeinsam mit William Doylean experimentierten sie an den Songs und er half ihr dabei, dem Album, das Anna selbst irgendwann als offiziell nicht mehr fertigstellbar erachtete, in seine endgültige Form zu bringen.

"A Common Turn" ist dabei von einer berauschenden Katharsis durchwoben, und die Geschichten, die sie erzählt, handeln davon, Raum einzunehmen, Verbindungen zu finden und die Kraft zu besitzen, nicht alle Antworten zu kennen. Ihre Lieder sind für alle, die nachdenken, tief empfinden und große Fragen stellen." So heißt es jedenfalls im Pressetext....