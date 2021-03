Our Voice – Fokus Racial Profiling

Für viele Schwarze Menschen und People of Color gehört es zum Alltag: Egal wo sie sich aufhalten oder was sie machen – sie werden immer wieder angestarrt, gefragt, wo sie herkommen, ungefragt angefasst oder angepöbelt. Manchmal sogar angehalten und kontrolliert, ohne dass sie durch ihr Verhalten irgendeinen Anlass geliefert hätten.

In dieser Sondersendung hören Sie persönliche Erfahrungen von migrantisierten Menschen mit Rassismus und Ausgrenzung in Freiburg und überall in Deutschland.