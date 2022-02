Radio Ech (russisch) 26.02.2022 - Russischer Krieg gegen die Ukraine / Война России против Украины

Seit Donnerstag, 24.02.2022 rollen russische Panzer, fliegen russische Bomber und Kaampfhubschrauber, alles gegen die Ukraine, die seit 2014 schon unter russischem Beschuss steht. Wir sprechen über die SItuation in der Ukraine und darüber, wie man helfen kann.

Eine (weit unvollständige) Liste an ukrainischen Organisationen, denen man spenden kann, findet man z.B. in dieser Liste.

Außerdem hat die ukrainische Zentralbank ein Konto für Spenden an die ukrainischen Streitkräfte eingerichtet. Da die Bundesregierung alles dafür tut, wirksame Maßnahmen gegen die russische Aggression zu blockieren, ist es an den einfachen Leuten, die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf zu unterstützen. Denn Panzer, Bomber und Kampfhubschrauber werden nicht durch Reden aufgehalten, sondern durch Panzer- und Luftabwehrraketen. Das ist Antimilitarismus in Zeiten des Krieges.

------------------------------

С четверга 24.02.2022 Россия ведёт полномасштабную войну против Украины. Мы обсудим ситуацию в Украине и как можно помочь из заграницы.

Список гуманитарных организаций (хоть и далеко не полный), которых можно поддержать пожертвования можно найти например здесь.

Кроме того, Нацбанк Украины открыл счёт для пожертвований в иностранной валюте на нужды Вооружённых Сил Украины. Т.к. немецкое правительство всё ещё всеми силами блокирует эфективную помощь Украине, не говоря уже о поставках вооружения, этим придётся заняться простым людям. Ведь танки и боевую авиацию останавливают не речи, а системы ПВО и ПТРК. Так выглядит антимилитаризм в условиях войны.