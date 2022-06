Machtdynamiken eines Weißen Feminismus

Rafia Zakaria hat das kontroverse Buch Against White Feminism geschrieben, das am 26. März im Literaturhaus Freiburg vorgestellt wurde. Ein Angriff auf die Sicherheiten eines Feminismus, der sich in erster Linie als weiß versteht.

Das Interview wurde im Rahmen des Literaturmagazins Lit My Fire am 27. April gesendet.