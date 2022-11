Radio Ech (russisch) 26.11.2022 - Ukrainische Flüchtlingsinitiativen in Freiburg / Украинская самоорганизация во Фрайбурге

Wenn zu Beginn der russischen Invasion in die Ukraine die Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge in Freiburg hauptsächlich von lokalen Aktivisten geleistet wurde, haben sich bald auch ukrainische Geflüchtete in eigenen Initiativen organisiert. Eine davon heißt Schöne Aktive Frauen und führt Treffen und Workshops zu aktuellen Themen durch, um Menschen zusammenzubringen und einander zu helfen sowie eine unterstützende Umwelt füreinander zu schaffen. Darüber und vieles mehr haben wir mit Ira und Lilija gesprochen.

Если в первые месяцы войны помощь украинским беженцам во Фрайбурге была уделом местных активистов, то вскоре украинские беженцы начали организовываться в свои инициативы. Одна из них - Schöne Aktive Frauen. В рамках этой инициативы проводятся встречи, местер-классы на актуальные темы с целью объединения и помощи друг другу, создания микроклимата поддержки. Об этой и нескольких других иницативах мы пообщались с Ирой и Лилией.