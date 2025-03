Gino-Solidarity-comitee: "We want his liberation. Now." (EN)

(EN)

On 12th of March, the final hearing in the appeal proceedings against Hungary's European arrest warrant to enforce the extradition of anti-fascist Gino took place in Paris. As a foretaste of a longer article on the day of the trial, here is a short interview in English with a member of the ‘Freedom for Gino’ solidarity group.

(DE)

Am 12. März fand in Paris die letzte Anhörung im Berufungsverfahren gegen den europäischen Haftbefehl Ungarns statt, der die Auslieferung des Antifaschisten Gino durchsetzen soll. Als Vorgeschmack auf einen längeren Beitrag zum Prozesstag, hier ein Kurzinterview mit einem Mitglied der Soligruppe "Freiheit für Gino" in englischer Sprache.