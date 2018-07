Weniger dramatisch als die willkürliche Aberkennung der Staatszugehörigkeit durch Behörden scheint die gewollte freiwillige Ausbürgerung - zum Zwecke der Einbürgerung in ein anderes Land. Doch wenn die Ausbürgerungsurkunde erst einmal ausgeändigt ist, hält man nicht sofort auch den Einbürgerungsbescheid in der Hand. Über die Zeit dazwischen und warum es in Russland so viele Staatenlose gibt, sprachen wir mit der ehemlas russischen Staatsangehörigen Svetlana Boltovska. 14:21