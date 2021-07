Ep # 4: Commonage – Gemeindeland in Südafrika

Mit dem Ende der Apartheid wurde in Südafrika zuvor konfisziertes Land an lokale Autoritäten zurückgegeben. Ein Commonage Programm sollte der verarmten Bevölkerung eine Existenz bieten. In der Provinz Kwa Zulu Natal wandelten lokale und auf Gewohnheitsrechten basierende Landverwaltungen diese Commons kurzerhand in Pachtland um. Wer nicht zahlen kann, geht leer aus oder macht Schulden. Siaybu Manona, Landrechtsexperte für das Südliche Afrika und Berater bei Phuhlisani, vermisst in dem Postapartheidstaat den politischen Willen, die Gewohnheitsrechte für kommunales Land zu sichern und verlässlich zu regeln.

Phuhulisani - für eine gerechte Verwaltung von Land hier

Artikel von Ben Cousins über das Gerichtsurteil in Südafrika zur Verwaltung von Gemeindeland (Fall: Ingonyama Trust) hier

Europäisches Netzwerk von Grassroots für Landzugang für agrarökologische Bewirtschaftung hier