Geschlechtergerechtigkeit in Südafrika

Im weltweiten vergleich schneidet Südafrika in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter relativ gut ab - zumindest, wenn man sich den Gender Gap Report ansieht. Gleichzeitig gibt es weltweit wenige Länder in der es so häufig zu sexualisierter Gewalt an Frauen und weiblich gelesenen Personen kommt. Die Geschichte des Landes ist außerdem strukturell eng verstrickt mit institutionalisiertem Rassismus, sodass besonders Women of Colour in prekäre Lebensverhältnisse abgedrängt werden. Wie genau sich die Situation in Südafrika für Frauen und weiblich gelesene Personen gestaltet, das erfahren wir jetzt. Ein Beitrag von Theresa Weck.