Was haben belgische Tiefkühlpommes mit dem Verkauf von Kartoffeln entlang Kolumbiens Autobahnen zu tun? Und wo liegt die Verbindung zwischen landwirtschaftlichen Großbetrieben in Hessen und kleinbäuerlichen Farmen in Kolumbien? Der Beitrag rund um die kolumbianische Kartoffel geht der Frage nach, wie die europäische Agrarpolitik und EU-Freihandelsabkommen den Landwirt*innen in Kolumbien die Preise ruiniert.