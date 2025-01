Lautstarke Silvesterdemonstration vor und um den Freiburger Knast

Am letzten Abend des Jahres 2024 zogen wieder Menschen vor und um das Freiburger Gefängnis. Zu einen, um die Gefangenen wissen zu lassen, dass sie nicht alleine sind, aber auch als Signal an die Gesellschaft: eine Welt ohne Gefängnisse ist möglich. In mehreren Redebeiträgen wurde auf das Thema eingegangen: was bedeutet es, wenn für die Abschaffung des Gefängniswesens gekämpft wird. Gerade nicht völlig Regellosigkeit, sondern ein verantwortlicher Umgang mit anderen Menschen und sich selbst.

Wie steht es um die Gefangenen aus der kurdischen Community, die teils zu hohen Strafen verurteilt werden für ihr politisches Engagement!? Was haben Gefängnisse für eine Funktion in der Gesellschaft? Was bedeutet es für einen nunmehr ehemaligen Gefangenen, vor den Mauern zu stehen und nicht mehr in einer Zelle zu sitzen?

Die Redebeiträge wurden musikalisch eingebettet in live performten Rap.

Radiobeitrag: 10:16

Abolitionimus Rede: 6:16

Was ist Knast Rede: 8:03

AZADI Rede: 5:13

Orga Rede: 4:54

Thomas Rede: 4:52