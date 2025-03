Schwerbehinderung vor Gericht, ein Drogenabhängiger und eine Geflüchtete

In der März-Sendung von KJIS senden wir einen Vortrag, den Rechtsanwältin Pamela Pabst, manchen vielleicht aus einer ARD Serie ("Die Heiland- Wir sind Anwalt") bekannt, im Januar 2025 an der Fachhochschule Dormund, im Rahmen der Fachtagung "Menschen mit Behinderung in Haft" gehalten hat. Zudem hören wir zwei Prozessberichte: ein Drogensüchtiger wurde wegen eines Überfalls auf ein Sonnenstudio zu Sicherungsverwahrung verurteilt und eine Somaliern kämpfte vor dem Verwaltungsgericht um ihren Geflüchtetenstatus.