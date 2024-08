An jedem 08. August wird seit rund 20 Jahren der Weltkatzentag begangen, so auch heute. Wir sprechen in diesem Zusammenhang mit Dominic Hahn vom BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz) Baden-Württemberg darüber, weshalb Hauskatzen kastriert werden sollten, aber auch über die Wildkatzen. Was unterscheidet Wild- von den Hauskatzen , wo leben die Wildkatzen und weshalb müssen sie geschützt werden .