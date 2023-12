Auf zum Knast- am 31.12.2023 um 18 Uhr

Auch dieses Jahr wird wieder gemeinsam vor die Knastmauern gezogen, um für eine Welt ohne Knäste zu demonstrieren. Dabei soll den Menschen hinter den Mauern gezeigt werden, dass sie nicht vergessen sind und weiterhin für eine Gesellschaft ohne Gefängnisse gestritten und gekämpft wird!

Es soll aber hier in Freiburg auch für die Menschen demonstriert werden, die in anderen Knästen hinter Mauern sind, seien es Menschen in Abschiebegefängnissen in der Festung Europa oder Gefährt*innen aufgrund der Verfolgung von Antifaschistischen Aktionen, in Deutschland Italien und Ungarn.

Knäste sind ein Mittel des Staates, um ein Gesellschaftssystem zu erhalten, dass auf Rassismus, dem Patriarchat, Heteronormativität und weiteren Mechanismen der Unterdrückung aufgebaut ist. Knäste sind keine Lösung für soziale Probleme. Knäste sind ein Mittel der Durchsetzung von Herrschaft und Ausbeutung. Sie sorgen dafür, dass wer unten ist auch unten bleibt. Sie sind nicht reformierbar.



In der Ausbruch-Sendung vom 24.12.2023 wurden zwei Jingles die zur Demonstrationsteilnahme aufrufen gesendet.