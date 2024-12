LIVE! Sylvester zum Knast: Übertragung der Kundgebung

Zum Jahreswechsel überträgt Radio Dreyeckland die Kundgebung am Freiburger Gefängnis live für alle Insass*innen und alle Interessierten im Sendegebiet über UKW 102.3 und weltweit über den Livestream auf der Website oder im freien Radioplayer eures Vertrauens.

Die Menschen hinter den Mauern sollen laut der Ankündigung erfahren, dass sie nicht vergessen werden und die Kundgebung richtet sich gegen ein System der Inhaftierung von Menschen. Über Freiburg hinaus sollen die Mauern der Abschiebegefängnissen in Europa und die Gitter vor hinter denen Menschen wegen Antifaschistischen Aktionen sitzen aus den Köpfen der Menschen verbannt werden.

In der Ankündigung heisst es:

"Knäste sind ein Mittel des Staates, um ein Gesellschaftssystem zu erhalten, dass auf Rassismus, dem Patriarchat, Heteronormativität und weiteren Mechanismen der Unterdrückung aufgebaut ist. Knäste sind keine Lösung für soziale Probleme. Knäste sind ein Mittel der Durchsetzung von Herrschaft und Ausbeutung. Sie sorgen dafür, dass wer unten ist auch unten bleibt. Sie sind nicht reformierbar. Wir lehnen sie ab."

Beginn der Liveübertragung ist idealerweise zeitgleich um 18 Uhr mit der Versammlung an der JVA Freiburg in der Hermann-Herder-Straße 8. Bei kurzer Verzögerung bitte geduldig durch die Musikauswahl eures freien Radios neue antirepressive Banger in die Playlist hauen. Livemusik von Freiburger Rap-Artists.

Hier hört ihr den Mitschnitt der Liveübetragung:

18-19 Uhr: 59:29