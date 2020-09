1. offizieller Corona Fall im Camp Moria

Seit dem 2.September 2020 gibt es einen ersten offiziellen Corona Fall in dem Geflüchteten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos.

hier leben knapp 13.000 Personen auf dem Raum und mit der Infrastuktur für knapp 3000. epische WarteSchlangen für sämtliche Bereiche des Lebens sind hier Alltag. Wasser ist rationiert und nur an wenigen Stunden des Tages zugänglich.

Dieser für viele erste Ort in Europa, an dem die Menschen Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen ist definitiv kein Ort an dem man sich vor Corona schützen kann.



Das ist einer der Gründe wieso seit Ausbruch der Pandemie die Evakuierung des Lagers und die Unterbringung der Menschen in dezentralen und adequateren Unterkünften, auch in anderen europäischen Ländern gefordert wurde.

Im Interview ist Franziska Grillmeyer. sie ist freie Journalsitin und lebt auf Lesbos