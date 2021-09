Vor einem Jahr brannte das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Das Entsetzen über die Zustände, die man in Moria herrschen ließ, war groß. Das ging so weit, dass man sogar ein paar Flüchtlinge von Moria aufnehmen wollte. Viele sind es nicht geworden und die Zustände im neuen Lager Karatepe, sind noch schlimmer als zuvor. Neue Lager wird es zwar geben, aber die Flüchtlinge sollen in ihnen nochmehr eingesperrt sein wie schon zuvor. Im Gespräch mit Radio Dreyeckland wundert sich Michaela von der Organisation Seebrücke, nicht darüber, dass die Situation in den Lagern noch schlechter geworden ist, denn das entspräche gebnau ihrem Sinn, die Menschen von der Flucht nach Europa abzuschrecken. Aber angesichts der Dinge vor denen die Menschen fliehen, funktioniere auch die Abschreckung nicht. Sie weist auch darauf hin, dass über 250 Städte und Kommunen in Deutschland ja bereit wären Geflüchtete aufzunehmen, wenn die Länder und vor allem das Bundesinnen- und Heimatministerium sie ließen.

Am heutigen Donnerstag, den 9. 9. 21 ruft Seebrücke zu einer Kundgebung am Rathausplatz um 18 Uhr auf. Die Kundgebung steht unter dem Motto:

Moria brennt noch immer