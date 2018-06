Holger Edmaier, Geschäftsführer vom Projekt 100% Mensch sprach mit uns über Operationen bei intersexuellen Menschen/inter*, Forderungen des Bundesverfassungsgerichts, §175 und die Pannen der Stadt Freiburg beim Christopher Streetday 2018.

Im Oktober kommt 100% Mensch mit der Ausstellung "WE ARE PART OF CULTURE" nach Freiburg.