1000 Serpentinen Angst - Olivia Wenzel bei bauschen & biegen

Wer bestimmt meine Identität und die Art, wie ich die Welt sehe? Ich selbst? Oder die Blicke und Konventionen meiner Umwelt? Wie verorte ich mich in der Umgebung, in der ich aufwachse und später lebe, welche Rolle spielt dabei meine Familie und was hat die Gesellschaft damit zu tun?

Die Protagonistin in 1000 Serpentinen Angst bewegt sich zwischen diesen und anderen Fragen, sucht Antworten, verharrt, verzweifelt, formuliert ihre Wut treffend und schont dabei weder sich selbst noch die anderen. In der ersten Digital-Ausgabe der Lesereihe bauschen&biegen am 6. Mai las Olivia Wenzel Auszüge aus ihrem Roman, und es wurden zwei Expertinnen dazugeschaltet: Stephanie Cuff-Schöttle, Diplom-Psychologin und Psychotherapeutin sowie Karin Joggerst, systemische Beraterin und Anti-Bias-Trainerin. In O-Ton Playback könnt Ihr Ausschnitte aus der Lesung nachhören.