»ICH HABE MEHR PRIVILEGIEN, ALS JE EINE PERSON IN MEINER FAMILIE HATTE. UND TROTZDEM BIN ICH AM ARSCH. ICH WERDE VON MEHR LEUTEN GEHASST, ALS MEINE GROßMUTTER ES SICH VORSTELLEN KANN. AM TAG DER BUNDESTAGSWAHL VERSUCHE ICH IHR MIT DIESER BEHAUPTUNG 20 MINUTEN LANG AUSZUREDEN, EINE RECHTE PARTEI ZU WÄHLEN.«

Wir sprachen mit einem der Veranstalter Frederik von bauschen & biegen über die morgige Lesung.

Termin: Mittwoch, der 6. Mai, 19h, hier.