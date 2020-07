Olivia Wenzel erzählt in ihrem bewegenden Debutroman von einer jungen Schwarzen Frau, die in Ostdeutschland groß wurde. Viele rassistische Erfahrungen und die permanent schwelende Gefahr der Neonazis lösen eine Angstkrankheit aus. Im Dialog mit einem Du, ist es ein therapeutisches oder das Eigene, man weiß es nicht, ergründet die Protagonistin ihre eigene Geschichte. Rassismus verletzt die Seele, so viel ist klar. Rosmarie von Pressentin war sehr beeindruckt von dem Roman: