17.Mai 2002: Brandanschlag in Bissierstr.

In den Morgenstunden des 17.Mai 2002 gegen 3 Uhr wurde auf die 1991 zum Zwecke der Abschreckung von Flüchtlingen errichteten Sammelunterkunfte in der Bissierstr. ein Brandanschlag verübt.

Im Erstbericht des Tagesinfos vom 17. Mai 2002 fanden wir folgenden Bericht zu den Umständen und den 16 Verletzten

2:09

Am Dienstag den 21.5.2002 fand ein Plenum statt, in dem diese schon länger gegen die schlechte Ernährung protestierenden Flüchtlinge ihre Forderungen an die anwesenden Vertreter der Stadtverwaltung konkretisierten. Hier der Bericht im Frauen-Lesben Tagesinfo von Mittwoch, 22.mai 2002 12:42

Nach der - nicht sicher verbürgten - Erinnerung des Verfassers dieser Zeilen wurden die Täter auch dieses Brandanschlages wie unzählige andere Tätern nicht gefasst und abgeurteilt.

Der Kampf um Menschenwürdigere und selbstbestimmte Ernäherung dauerte noch länger an.

(kmm)