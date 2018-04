28 Soldaten zu lebenslänglicher Haft verurteilt

Im Zusammenhang mit dem Militärputsch in der Türkei sind nun 28 Soldaten zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt worden.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu mitteilte, sind die Urteile in drei verschiedenen Prozessen gesprochen worden. Anklagepunkt war unter anderem der Versuch, die Verfassung auszuhebeln.

Als Verantwortlicher für den Putsch gilt aus Sicht der türkischen Regierung der in den USA ansässige Prediger Fethullah Gülen. Seit den Geschehnissen wird gegen ihn und seine Anhänger, sowie gegen andere Oppositionelle vorgegangen. Landesweit demonstrieren Menschen gegen mutmaßliche Putschisten.

Der im Juli 2016 gestartete, gescheiterte Putschversuch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte mindestens 249 Todesopfer, darunter hauptsächlich Zivilisten gefordert. Es war der blutigste Putsch in der Geschichte der Türkei. Infolgedessen wurde der Ausnahmezustand verhängt, welcher am morgigen Donnerstag regulär ausläuft. Am heutigen Mittwoch wird jedoch voraussichtlich über eine Verlängerung um 3 Monate abgestimmt.

