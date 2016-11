30 Jahre Sandoz-Unfall 1986 in Basel am Rhein

Als vor 30 Jahren, am 1. November 1986, in Schweizerhalle bei Basel die Chemiefabrik von Sandoz brannte war das Ökosystem des Oberrheins besonders stark betroffen. Tonnenweise trieben tote Fische den Rhein hinunter, auf einer Länge von 400 km war die gesamte Aalpopulation ausgelöscht.

Am Oberrhein gab es vielfältige Protestaktionen, vom "Rheintribunal" in Auggen bis zu einer Menschenkette entlang des Flusses. 30 Jahre nach dem Sandoz-Unfall gibt es Fortschritte und Rückschritte am Rhein. Axel Mayer BUND-Freiburg erinnert.