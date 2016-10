6000 Neo-Nazis feiern gemeinsam in der Schweiz - Behörden schauen zu

Am Wochenende fand in der Schweiz ein großes Nazi-Konzert mit BesucherInnen aus ganz Europa statt - rund 6000 Menschen nahmen an der Veranstaltung im Kanton St. Gallen teil. Es traten zum Beispiel die Bands „Stahlgewitter“ und „Frontalkraft“ auf. Die Behörden hatten die Veranstaltung als "Rocktoberfest" bewilligt. Die Berner Antifa veröffentlichte, dass es sich dabei um ein Nazi-Event handelt. Es soll eine gemeinsame Veranstaltung von Blood and Honour und den Hammerskins gewesen sein. Mittlerweile wurde über die Verbindungen der Konzertorganisatoren nach Thüringen berichtet. Katrin Hiss von RaBe hat mit dem Rechtsextremismus-Experten Hans Stutz gesprochen. Als erstes wollte sie von ihm wissen: Wer sind Blood&Honour?